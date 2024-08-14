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Сили оборони у Курській області знищили Су-34

14 серпня 2024, 13:36

Сили оборони у Курській області знищили Су-34

ЗСУ знищили російський винищувач. Фото: Геншттаб ЗСУ знищили російський винищувач. Фото: Геншттаб

У ніч проти 14 серпня українські військовослужбовці знищили російський винищувач Су-34 у Курській області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«Вночі на території Курської області під час виконання бойового завдання, силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російського винищувача-бомбардувальника Су-34», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває постійно.

Довідка

Су-34 — радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, внаслідок удару по летовищу «Морозівськ» у Ростовській області в ніч проти 3 серпня знищено літак Су-34, ще два, ймовірно, пошкоджені.

Також раніше повідомлялося, що повністю знищено склад авіаційного озброєння — від вторинної детонації боєприпасів на території аеродрому і навколо нього видно великі площі випаленої землі.

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