Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку повідомлено про підозру

Повідомлено про підозру голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленко. Фото: АМК України

Правоохоронці повідомили про підозру голові Антимонопольного комітету. Ім'я чиновника не називається, однак із зазначених обставин справи «Новини Донбасу» зробили висновок, що йдеться про Павла Кириленка — колишнього начальника Донецької обласної військової адміністрації з липня 2019 року по вересень 2023 року.

Його підозрюють у незаконному придбанні 21 об'єкта нерухомого майна та одного люксового автомобіля. Загальна сума незаконного збагачення становить 56,2 млн. гривень.

Раніше повідомлялося, що спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) порушили кримінальне провадження стосовно голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».

Крім того, журналісти з'ясували, що Кириленко та його дружина користуються автомобілем BMW, який чиновник так і не задекларував