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Російські окупанти за добу майже сотню разів обстріляли деокуповані села Луганщини

15 серпня 2024, 11:53

Російські окупанти за добу майже сотню разів обстріляли деокуповані села Луганщини

Російські окупанти минулої доби, 14 серпня, майже 100 разів обстрілювали прифронтові населені пункти Луганської області. Зокрема, на цій ділянці росіяни застосовували безпілотники. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«92 рази загарбники минулої доби вели вогонь по деокупованих прифронтових селах Луганщини. Застосовували, переважно, безпілотники. Зокрема, в районі Макіївки – 59. По цьому населеному пункту росіяни поцілили з реактивної системи залпового вогню», — зазначив він.

За словами Лисогора, зі ствольної артилерії вдарили по Маківці та Невському.

Крім того, загарбники намагалися витіснити Сили оборони поблизу Білогорівки, Невського та Макіївки.

Раніше ми писали, що російська армія продовжує бити по Луганській області, зокрема по Невському та Макіївці. Внаслідок атак пошкоджено будинки.

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Війна

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