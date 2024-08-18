На Донеччині росіяни обстріляли підстанцію — Міненерго

У Донецькій області російські окупанти завдали удару по підстанції. Внаслідок цього пошкоджено обладнання. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Через обстріл однієї з підстанцій пошкоджено обладнання», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що через бойові дії знеструмлювалася підстанція, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту людей у шахті не було.



Раніше ми писали, що російські окупанти за 17 серпня обстріляли Донецьку область. Відомо про зруйновані будинки та жертви.