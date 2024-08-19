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Сили ППО вночі збили всі «шахеди», які атакували Україну: частину – в Донецькій області

19 серпня 2024, 09:11

Сили ППО вночі збили всі «шахеди», які атакували Україну: частину – в Донецькій області

У ніч на 19 серпня російські окупанти атакували Україну 11 ударними БПЛА «Шахед-136/131» з Курського напрямку та міста Приморсько-Ахтарськ РФ. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Сили ППО збили усі «шахеди» у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.

Нагадаємо, що ЗС РФ за 18 серпня обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого троє людей загинули, ще дев'ять – поранені.

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