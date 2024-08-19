Другу добу горить атакована вранці у суботу нафтобаза в Ростовській області РФ

У Ростовській області Росії другу добу палає нафтобаза. Фото: Це Ростов/Telegram

Вже другу добу горить атакована українськими дронами вранці у суботу нафтобаза в Пролетарську Ростовської області. Стовпи диму видно за кілька кілометрів від місця НП. Про це повідомляє видання ASTRA.

Через дим від нафтопродуктів, що горять, влада попросила жителів міста обмежити перебування на вулиці.

На вчорашніх знімках (останнє відео) видно, як чорний дим накрив Пролетарськ.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 18 серпня було завдано удару по комбінату «Кавказ», що в Ростовській області РФ. Тут зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися також на потреби окупаційної армії РФ.