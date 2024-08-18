ВСУ поразили российский комбинат «Кавказ» в Ростовской области

Силы обороны Украины нанесли удар по важному объекту российских захватчиков. В частности, атаковали комбинат «Кавказ» в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«В ночь на 18 августа нанесен удар по комбинату «Кавказ», что в Ростовской области. Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта.



Задание выполнено силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами и другими составляющими Сил обороны Украины.



Ранее мы писали, что украинская авиация уничтожила еще один мост на Курском направлении РФ. В сети появились соответствующие кадры.