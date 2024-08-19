Партизани виявили базу, куди армія РФ звозить величезну кількість техніки з Торецького напрямку. Де вона знаходиться

Рух військової техніки РФ у бік бази в окупованому Довжанську. Фото: «АТЕШ»

Агент «АТЕШ» провів розвідку однієї з російських ремонтних баз, яка знаходиться на місці занедбаного молочного заводу в окупованому місті Довжанськ Луганської області. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».

Під час спостереження агенту вдалося зафіксувати величезну кількість техніки, яку звозять на обслуговування із Торецького відрізку фронту. На базі помічені різні одиниці військової техніки, включаючи важку техніку, артилерійські системи та танки.

Після ремонтних робіт у терміновому порядку техніку відправляють до міста Міллерово Ростовської області та вантажать на ешелони для перекидання до Курської області.

Нагадаємо, що у липні українські партизани виявили велику треновану базу армії РФ на окупованій Луганщині.