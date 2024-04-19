Ходаковський закликав Міноборони РФ покарати військових за вбивство Рассела Бентлі

Бойовик, заступник голови «Росгвардії в ДНР» Олександр Ходаковський прокоментував убивство в Донецьку свого колишнього підлеглого батальйоном «Схід» Рассела Бентлі. Ходаковський закликав Міноборони РФ покарати російських військових за вбивство Бентлі.

«Ми дуже ретельно оберігаємо нашу армію від будь-якої дискредитації. Так ретельно, що навіть до стерильності, — геть-чисто забувши таке поняття, як конструктивна критика, яка начебто повинна робити світ кращим. Мені здається, що наші зусилля над собою, а часом і вступ до угоди з совістю мають бути винагороджені зразковим покаранням тих, хто вбив Рассела Бентлі. Військове відомство має показати, що воно вміє не лише нагадувати про відповідальність за дискредитацію, а й наводити лад у своєму господарстві», — написав Ходаковський у телеграм-каналі.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку вбито прокремлівського пропагандиста зі США Рассела Бентлі. Про це повідомила його дружина Людмила та голова «Громадської палати ДНР» Олександр Кофман.