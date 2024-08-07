У Курській області поранено російського воєнкора-пропагандиста Євгена Піддубного

Воєнкор-пропагандист ВДТРК Євген Піддубний. Фото: соцмережі

Воєнний кореспондент-пропагандист російської державної медіакомпанії ВДТРК Євген Піддубний поранений у Курській області. Про це повідомляють у ВДТРК.



Зазначається, що зараз він перебуває в обласній лікарні.



Як повідомляють російські ЗМІ, стан Піддубного оцінюють як важкий.

Раніше російські провоєнні телеграм-канали і блогери повідомляли про загибель Піддубного внаслідок атаки українського FPV-дрона на машину, в якій він перебував.



Піддубний сьогодні працював у Курській області і повідомляв подробиці про бої, що ведуться в Суджанському районі та околицях.

Нагадаємо, що вранці 6 серпня Сили оборони України розпочали операцію у Курській області РФ.

Пізніше стало відомо, що в район бойових дій Росія відправила резерви, а окупанти мають втрати в техніці та авіації.

7 серпня Z-канали заявили, що ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа» та увійшли у два районні центри.

У Курській області бійці ЗСУ вже взяли в полон десятки російських військовослужбовців.