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Українська авіація працює на Курщині: винищувач скинув авіабомбу на підземний пункт управління РФ

20 серпня 2024, 13:50

Українська авіація працює на Курщині: винищувач скинув авіабомбу на підземний пункт управління РФ

У небі над Курською областю працює авіація Повітряних сил України. Фото: Микола Олещук У небі над Курською областю працює авіація Повітряних сил України. Фото: Микола Олещук

У російській Курській області продовжує працювати українська авіація, пілоти завдають ударів по об'єктах російських окупантів. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Авіація Повітряних Сил щодня завдає ударів по об'єктах супротивника на Курському напрямку», — зазначив він.

За словами Олещука, на відео продемонстровано, як український винищувач знищує підземний ворожий пункт управління авіабомбою AASM Hammer.

Раніше ми писали, що 16 серпня ЗСУ підірвали міст через річку Сейм у Курській області. Російські Z-блогери пишуть, що через обвалення мосту відрізано частину Глушківського району — понад 28 населених пунктів. Тепер евакуювати мешканців цих сіл можна лише водою.

Командувач ЗС Микола Олещук 18 серпня повідомив про знищення ще одного мосту на Курщині.

Крім того, 19 серпня у російських телеграм-канал з'явилася інформація, що Збройні сили України знищили третій міст через річку Сейм у Курській області. Першими про атаку ЗСУ повідомили російські «воєнкори» Володимир Романов та Юрій Подоляка, а також прокремлівські телеграм-канали Mash та Shot. Однак поки що офіційно ця інформація не підтверджена.

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