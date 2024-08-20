Пенсіонери із зони бойових дій отримали виплати від ООН: хто саме може розраховувати на допомогу

Понад 2 млрд гривень підтримки виплачено українським пенсіонерам із зони бойових дій. Наразі понад 470 тис. українських пенсіонерів уже отримали виплати на суму 2,01 млрд грн. Програму продовжено до кінця грудня 2024 року. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.



У відомстві уточнили, що у серпні 2023 року Мінсоцполітики, Пенсійний фонд та Всесвітня продовольча програма ООН (ЗПС ООН) ініціювали спільний проєкт, мета якого — підтримати пенсіонерів, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію та не отримують іншої грошової допомоги. організацій.



«Ми активно взаємодіємо з міжнародними партнерами, щоб в умовах обмеженого фінансового ресурсу забезпечити підтримку саме тим громадянам, яким вона найбільше необхідна. Спільний проєкт з ВПП ООН став успішним прикладом саме такої синергії. Адже, завдяки проєкту, стало можливим надати допомогу найбільш вразливим українцям похилого віку, які не мали можливості самостійно звернутись по неї», — наголосила перший заступник міністра Дар'я Марчак.



Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, яка є в базах даних Пенсійного фонду. Програма фінансується ВПП за кошти Німеччини, Норвегії, Фінляндії, Європейського союзу, Швеції, Швейцарії та приватних донорів.



Раніше ми писали, що в уряді вирішили скасувати для українців, які належать до вразливих категорій, плату за газ. Вони зможуть безплатно отримати це паливо для використання взимку.