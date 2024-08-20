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Пенсионеры из зоны боевых действий получили выплаты от ООН: кто именно может рассчитывать на помощь

20 августа 2024, 16:44

Пенсионеры из зоны боевых действий получили выплаты от ООН: кто именно может рассчитывать на помощь

Более 2 млрд гривен поддержки выплачено украинским пенсионерам из зоны боевых действий. Сейчас более 470 тыс. украинских пенсионеров уже получили выплаты на сумму 2,01 млрд грн. Программа продлена до конца декабря 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

В ведомстве уточнили, что в августе 2023 года Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) инициировали совместный проект, цель которого — поддержать пенсионеров, которые проживают в зоне боевых действий, имеют низкую пенсию и не получают других денежных пособий от международных организаций.

«Мы активно взаимодействуем с международными партнерами, чтобы в условиях ограниченного финансового ресурса обеспечить поддержку именно тем гражданам, которым она больше всего необходима. Совместный проект с ВПП ООН стал успешным примером именно такой синергии.  Ведь, благодаря проекту, стало возможным оказать помощь наиболее уязвимым украинцам пожилого возраста, которые не имели возможности самостоятельно обратиться за ней», — подчеркнула первый заместитель министра Дарья Марчак.

Специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не нужно. ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании информации, имеющейся в базах данных Пенсионного фонда. Программа финансируется ВПП за счет Германии, Норвегии, Финляндии, Европейского союза, Швеции, Швейцарии и частных доноров.

Ранее мы писали, что в правительстве решили отменить для украинцев, принадлежащих к уязвимым категориям, плату за газ. Они смогут бесплатно получить это топливо для использования зимой. 

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