Російські війська сьогодні обстріляли Костянтинівку, виникла пожежа

Через російський обстріл сьогодні, 22 серпня, у центрі Костянтинівки виникла пожежа. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».
За інформацією місцевих жителів, приліт був у районі колишнього ТЦ «Меркурій» у центрі міста.
Повідомляється, що було чути кілька вибухів.
За попередньою інформацією, є поранені.
Нагадаємо, вдень 20 серпня російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна – поранена. Були пошкоджені будинки та автомобілі.
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