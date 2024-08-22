Російські війська сьогодні обстріляли Костянтинівку, виникла пожежа

Через російський обстріл сьогодні, 22 серпня, у центрі Костянтинівки виникла пожежа. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».

За інформацією місцевих жителів, приліт був у районі колишнього ТЦ «Меркурій» у центрі міста.

Повідомляється, що було чути кілька вибухів.

За попередньою інформацією, є поранені.

Нагадаємо, вдень 20 серпня російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна – поранена. Були пошкоджені будинки та автомобілі.