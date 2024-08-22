Головне за день: РФ захопила три села на Донбасі. ЗСУ просуваються в Курській області

Суспільство



У місті Мирноград Донецької області через небезпеку та наближення лінії фронту закрили на в'їзд два райони. Звідти влада за допомогою поліції та ДСНС намагається якнайшвидше евакуювати сім'ї з дітьми. Людей вивозять у бронекапсулах.



Військовослужбовці 57-го полку ЗС РФ показали підвал психіатричної лікарні, в якому їх утримують «під замком» без води, їжі та туалету. Приміщення знаходиться поряд із 14-ою міською лікарнею окупованого Донецька.



Залізобетонні укриття почали встановлювати у російському Курську у місцях масового скупчення людей.



Росіяни використовують нещодавно збудовану залізницю з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя для перевезення палива, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вже фіксували цистерни, які йшли у напрямку Ростова-на-Дону.



Росія не зверталася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарного коридору для мешканців Курської області, заявила віцепрем'єр-міністерка — міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, війська Росії окупували селище Камишівка, села Заповітне та Новобажане в Донецькій області. Також росіяни просунулися поблизу села Миколаївка на Донеччині.



Третя окрема штурмова бригада ЗСУ взяла під контроль батальйонний район оборони російських військ, які раніше розташувалися у Харківській області. Сили оборони, що контратакують, просунулися вглиб фронту майже на 2 квадратні кілометри.



Російські окупанти пошкодили понад 500 релігійних споруд в Україні від початку повномасштабної війни.



Окупанти скинули дві авіабомби на Есманську громаду Сумської області. Загинули двоє чоловіків, поранено жінку.



Російська армія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Херсоні, місто частково залишилося без світла.



На території Краснодарського краю РФ атаковано залізничну пором з паливними цистернами в порту «Кавказ». За даними місцевої влади, на поромі було 30 цистерн з паливом. Доля п'ятьох осіб на поромі невідома. Потім судно затонуло, заявив оперштаб Кубані. Стверджується, що пожежі біля порту немає.



Нафтовосховище у Пролетарську Ростовської області горить уже п'ятий день після атаки українських дронів. Там вибухнув черговий резервуар. Число постраждалих рятувальників зросло до 47.



Українські сили атакували військовий аеродром «Маринівка» у Волгоградській області, який армія РФ використовує для бомбардувань лінії фронту. На складах детонують авіабомби, боєкомплекти та паливно-мастильні матеріали. Над територією аеродрому піднімаються стовпи чорного диму.



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