ЗСУ контратакували на Харківщині — війська РФ відійшли на 2 км

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ взяла під контроль батальйонний район оборони російських військ, які раніше розташувалися у Харківській області.



Сили оборони, що контратакують, просунулися вглиб фронту майже на 2 квадратних кілометри, повідомляє пресслужба Третьої штурмової.



Зазначається, що співвідношення сил на полі бою — 2,5 до 1 на користь російських військ плюс сили підтримки. Проте за чотири дні в живій силі окупант втратив близько 300 осіб особового складу, а значну кількість техніки та озброєння розбито чи уражено.



«Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на ворога, що переважає, та перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС та розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники та насамперед штурмовики», — зазначив командир бригади Андрій Білецький.



Штурмові дії відвели удар РФ у напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.



«Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ та далекобійної арти. Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі», — повідомили у бригаді.