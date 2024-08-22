Главное за день: РФ захватила три села на Донбассе. ВСУ продвигаются в Курской области

Общество



В городе Мирноград Донецкой области из-за опасности и приближения линии фронта закрыли на въезд два района. Оттуда власть с помощью полиции и ГСЧС пытается как можно быстрее эвакуировать семьи с детьми. Людей вывозят в бронекапсулах.



Военнослужащие 57-го полка ВС РФ показали подвал психбольницы, в котором их удерживают «под замком» без воды, еды и туалета. Помещение находится рядом с 14-й городской больницей оккупированного Донецка.



Железобетонные укрытия начали устанавливать в российском Курске в местах массового скопления людей.



Россияне используют недавно построенную железную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь для перевозки топлива, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, уже фиксировали цистерны, которые шли в направлении Ростова-на-Дону.



Россия не обращалась к Международному Комитету Красного Креста об открытии гуманитарного коридора для жителей Курской области, заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, войска России оккупировали поселок Камышевка, села Заветное и Новожеланное в Донецкой области. Также россияне продвинулись вблизи села Николаевка на Донетчине.



Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ взяла под контроль батальонный район обороны российских войск, которые ранее расположились в Харьковской области. Контратакующие Силы обороны продвинулись вглубь фронта почти на 2 квадратных километров.



Российские оккупанты повредили более 500 религиозных сооружений в Украине с начала полномасштабной войны.



Оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на Эсманскую громаду Сумской области. Погибли двое мужчин, ранена женщина.



Российская армия ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсоне, город частично остался без света.



На территории Краснодарского края РФ атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». По данным местных властей, на пароме находилось 30 цистерн с топливом. Судьба пятерых человек на пароме неизвестна. Затем судно затонул, заявил оперштаб Кубани. Утверждается, что пожара на территории самого порта нет.



Нефтехранилище в Пролетарске Ростовской области горит уже пятый день после атаки украинских дронов. Там взорвался очередной резервуар. Число пострадавших спасателей выросло до 47.



СБУ вместе с ССО Украины атаковали военный аэродром «Мариновка» в Волгоградской области, который армия РФ использует для бомбардировок линии фронта. На складах детонируют авиабомбы, боекомплекты и горюче-смазочные материалы. Над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма.



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