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РФ атакувала Київську ГЕС: проїзд дамбою відновлять увечері

26 серпня 2024, 16:57

РФ атакувала Київську ГЕС: проїзд дамбою відновлять увечері

Через ранкову атаку росіян було обмежено проїзд дамбою Київської ГЕС. Фото: Вікіпедія Через ранкову атаку росіян було обмежено проїзд дамбою Київської ГЕС. Фото: Вікіпедія

У понеділок, 26 серпня, російські окупанти завдали удару по Київській гідроелектростанції у Вишгороді Київської області. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Через ранкову атаку росіян був обмежений проїзд дамбою Київської ГЕС. Його відновлять орієнтовно о 16:00-17:00», — зазначив він.

Крім того, Кравченко зазначив, що наразі зафіксовано пошкодження енергетичних об'єктів, понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів.

За словами начальника ОВА, через проблеми з енергопостачанням було оперативно відкрито понад 340 «Пунктів незламності». Енергетики працюють над поверненням світла.

Раніше ми писали, що 26 серпня російські війська пошкодили два енергооб'єкти у Київській області.

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