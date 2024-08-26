РФ атакувала Київську ГЕС: проїзд дамбою відновлять увечері

Через ранкову атаку росіян було обмежено проїзд дамбою Київської ГЕС. Фото: Вікіпедія

У понеділок, 26 серпня, російські окупанти завдали удару по Київській гідроелектростанції у Вишгороді Київської області. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.



«Через ранкову атаку росіян був обмежений проїзд дамбою Київської ГЕС. Його відновлять орієнтовно о 16:00-17:00», — зазначив він.



Крім того, Кравченко зазначив, що наразі зафіксовано пошкодження енергетичних об'єктів, понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів.

За словами начальника ОВА, через проблеми з енергопостачанням було оперативно відкрито понад 340 «Пунктів незламності». Енергетики працюють над поверненням світла.



Раніше ми писали, що 26 серпня російські війська пошкодили два енергооб'єкти у Київській області.