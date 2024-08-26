РФ атаковала Киевскую ГЭС: проезд по дамбе восстановят вечером

Из-за утренней атаки россиян был ограничен проезд по дамбе Киевской ГЭС. Фото: Википедия

В понедельник, 26 августа, российские оккупанты нанесли удар по Киевской гидроэлектростанции в Вышгороде Киевской области. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.



«Из-за утренней атаки россиян был ограничен проезд по дамбе Киевской ГЭС. Его восстановят ориентировочно в 16:00-17:00», — отметил он.



Кроме того, Кравченко отметил, что в настоящее время зафиксированы повреждения энергетических объектов, более 40 домов, 5 автомобилей, складских помещений, гаражей, заборов.

По словам начальника ОВА, из-за проблем с энергоснабжением были оперативно открыты более 340 «Пунктів незламності». Энергетики работают над возвращением света.



Ранее мы писали, что 26 августа российские войска повредили два энергообъекта в Киевской области.