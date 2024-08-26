Кількість постраждалих під час удару по Краматорську зросла

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу готелю у Краматорську ввечері 24 серпня збільшилася до восьми людей. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.



«Поранено п'ятеро журналістів іноземного медіа віком від 38 до 58 років. Крім того, отримали поранення 60-річний співробітник готелю та 32 та 34-річні городянки, які знаходилися у своїх будинках. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, перелом, різані рани, множинні забиття, акубаротравми, черепно-мозкова травма та струс головного мозку», — перерахували слідчі.



Також учора рятувальники змогли деблокувати з-під завалів зруйнованої будівлі готелю тіло громадянина Великобританії, який загинув під час ракетної атаки з боку Росії. Це Райан Еванс, який працював на сході України у складі групи новин агентства Reuters.



Попередньо окупант використовував ракету «Іскандер-М».