«План дій – не дати реалізувати це», – Зеленський про наміри Путіна окупувати весь Донбас

План дій України – не дати Путіну окупувати Донбас. Про це під час пресконференції на форумі «Україна 2024. Незалежність» повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, головна місія росіян на сході України – повна окупація Донбасу.
«Наше завдання – не дати реалізувати цю можливість. І щоб вони постійно обіцяли своєму суспільству це зробити та постійно переносили терміни. Це наше завдання на сході держави – стабілізувати ситуацію. Тому що для стабілізації їм доведеться тримати найпотужніші свої бригади там. Це також етап інших дій ЗСУ», – заявив глава держави.
Нагадаємо, що під час цієї пресконференції Зеленський назвав Курську операцію одним із пунктів плану перемоги України, який він передасть Джо Байдену, Дональду Трампу та Камалі Харріс.
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