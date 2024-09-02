На Донеччині у Національному парку «Святі гори» виникла масштабна пожежа: вогонь знищив 1500 га лісу та перекинувся на будинки

Масштабна лісова пожежа у Національному природному парку «Святі гори». Фото: кадр із відео

1 вересня на території Національного природного парку «Святі гори» виникла масштабна лісова пожежа, яка через посушливу погоду та сильний поривчастий вітер поширилася на велику площу. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Станом на 04.00 2 вересня лісову пожежу локалізували на площі 1200 га. Рятувальники чергують біля населених пунктів уздовж лісового масиву. Гасіння пожежі ускладнюється забрудненістю території лісу вибухонебезпечними предметами. Ліквідація пожежі продовжується.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вогонь знищив 1500 га лісу та перекинувся на житлові будинки найближчих сіл.

Нагадаємо, що поблизу окупованого Сєвєродонецька на Луганщині виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок чого вогонь перекинувся на околиці міста, де згоріли десятки будинків.