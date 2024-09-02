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Паралімпійські ігри у Парижі-2024: спортсмени з Донецької області вибороли сім медалей

02 вересня 2024, 12:59

Паралімпійські ігри у Парижі-2024: спортсмени з Донецької області вибороли сім медалей

Українські спортсмени з Донецької області здобули медалі. Фото: Вадим Філашкін Українські спортсмени з Донецької області здобули медалі. Фото: Вадим Філашкін

Паралімпійські ігри у Парижі стартували 28 серпня, спортсмени з Донецької області вибороли сім медалей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього представники Донеччини завоювали вже сім медалей для збірної України: одну золоту, три срібні та три бронзові», — зазначив він.

За словами Філашкіна, представник академічного веслування Роман Полянський отримав «срібло» у змаганнях одиночних човнів серед чоловіків у класі PR1M1x. Дистанцію 2000 м він подолав із часом 9 хвилин 14,47 секунди. Це третє паралімпійське досягнення у кар'єрі Полянського.

Крім того, плавець із Маріуполя Данило Чуфаров став бронзовим призером на дистанції 100 м на спині у класі S11, показавши результат 1 хвилина 7,03 секунди. Для нього це вже шоста паралімпійська медаль

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