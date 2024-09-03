У Покровському районі пролунали вибухи

У вівторок, 3 вересня, у Покровському районі Донецької області чути звуки вибухів. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



У відомстві закликали громадян не панікувати, а також нагадали про необхідність дотримання основних правил безпеки:



- відійдіть від вікон і дотримуйтесь правила «двох стін»;



- якнайшвидше перейдіть в укриття;



- проінформуйте рідних про своє місцезнаходження;



- не залишайте укриття до сигналу закінчення повітряної тривоги;

- не розповсюджуйте відео та фото із зони обстрілу.



Раніше повідомлялося, що у місті Костянтинівка Донецької області 3 вересня близько 11:00 пролунали потужні вибухи. Їх чули навіть у сусідніх містах.