В Покровском районе прогремели взрывы

Во вторник, 3 сентября, в Покровском районе Донецкой области слышны звуки взрывов. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В ведомстве призвали гражданан не паниковать, а также напомнили о необходимости соблюдения основных правил безопасности:



- отойдите от окон и соблюдайте правило «двух стен»;



- как можно быстрее перейдите в укрытие;



- проинформируйте родных о своем местонахождении;



- не покидайте укрытие до сигнала окончания воздушной тревоги;

- не распространяйте видео и фото из зоны обстрела.



Ранее сообщалось, что в городе Константиновка Донецкой области 3 сентября около 11:00 прозвучали мощные взрывы. Их слышали даже в соседних городах.