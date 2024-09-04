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На Донеччині за півроку кількість звернень за невідкладною медичною допомогою збільшилась на 30%

04 вересня 2024, 13:59

На Донеччині за півроку кількість звернень за невідкладною медичною допомогою збільшилась на 30%

Фото: Олександр Гляделов, «Лікарі без кордонів» Фото: Олександр Гляделов, «Лікарі без кордонів»

У період з січня по липень 2024 р. автівки швидкої медичної допомоги організації «Лікарі без кордонів» (MSF) доправили до медзакладів України на подальше лікування понад 8000 пацієнтів із лікарень поблизу лінії фронту. Найбільше фіксують транспортування пацієнтів з опіками, вибуховими та іншими травми, пов’язаними з бойовими діями. Це на 30% більше, ніж за останні шість місяців 2023 року. Люди продовжують страждати в умовах війни.

17 машин швидкої допомоги «Лікарів без кордонів» (MSF) транспортують пацієнтів, реагуючи на запити від закладів Міністерства охорони здоров’я. Медичні команди перевозять поранених з лікарень біля лінії фронту на Донеччині, Херсонщині, Дніпропетровщині, Харківщині до медичних установ, які менш перевантажені або краще оснащені для лікування.



Понад 15% пацієнтів, яких транспортували цього року, вимагали спеціального перевезення реанімобілями. З них — 38 були дітьми, наймолодшому лише три дні.



«Нам потрібні машини швидкої допомоги для транспортування пацієнтів із важкими травмами, такими як черепно-мозкові, опіки, множинні переломи, пошкодження внутрішніх органів. Їм потрібне таке обладнання, як апарати штучної вентиляції легень і кисень. Шістдесят відсотків пацієнтів, яких ми транспортуємо, мають поранення, пов'язані з війною, такі як поранення голови, тулуба та кінцівок, поранення м'яких тканин та масивні крововиливи», — зазначив заступник медичного координатора «Лікарів без кордонів» (MSF) в Україні Максим Жаріков.

6 серпня команда «Лікарів без кордонів» (MSF) на сході транспортувала 45-річного чоловіка, який отримав опіки 90 відсотків тіла, включаючи внутрішні органи, внаслідок обстрілу. Такі пацієнти потребують спеціалізованої медичної допомоги, яка часто доступна лише в лікарнях далеко від бойових дій.

«Лікарі без кордонів» керують проєктом швидкої допомоги з квітня 2022 року і наразі має 17 машин, п’ять з них — оснащені медичною апаратурою інтенсивної терапії та три автомобілі, здатні перевозити кількох пацієнтів одночасно. Ці машини можуть перевозити до семи пацієнтів одночасно, що дає можливість транспортувати кількох пацієнтів різного ступеня тяжкості. Крім того, під час інтенсивних обстрілів здійснення однієї поїздки замість кількох знижує ризик для пацієнтів і персоналу.

Особливо гострою стає потреба у медичному транспортуванні автомобілями швидкої допомоги під час потужних ракетних обстрілів, коли до лікарень масово надходять поранені. Важко передбачити, скільки ліжок інтенсивної терапії чи хірургічних ліжок знадобиться у тій чи іншій лікарні щодня. Обстріл може статися будь-якої миті, а наші команди працюють у постійному режимі надзвичайної ситуації.

Парамедик «Лікарів без кордонів» Дмитро Білоус повідомляє, що коли він питає мирних жителів, чому вони продовжують жити біля лінії фронту, попри небезпеку, найчастіше відповідають, що просто не встигли евакуюватися.

«Ми шоковані руйнівними наслідками атак, що повторюються, у тому числі на житлові райони. Нещодавній обстріл у Костянтинівці Донецької області 9 серпня призвів до загибелі 14 осіб та понад 40 осіб отримали поранення. Наші лікарі допомагали у лікарні, і двох тяжко поранених пацієнтів перевезли до Дніпра», — резюмував Крістофер Стоукс, головний координатор з надзвичайних ситуацій «Лікарів без кордонів» (MSF) в Україні.

Враховуючи постійні поводження пацієнтів з травмами, які потребують транспортування, бригади швидкої допомоги «Лікарів без кордонів» забезпечують переведення пацієнтів до лікарень, де вони можуть отримати необхідну спеціалізовану допомогу. Але оскільки все більше медичних закладів руйнується, пошкоджується або закривається, а подібні атаки продовжуються, тиск на лікарні буде тільки зростати, залишаючи все більше людей без доступу до необхідної їм медичної допомоги.

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