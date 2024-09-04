Стартувало «велике перезавантаження» уряду: Рада провалила звільнення Верещук

Рада провалила звільнення міністерки Верещук. Фото: Facebook

Парламент не підтримав заяву про звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем'єр-міністра – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це написав нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.



Сьогодні, 4 вересня, стартувало «велике перезавантаження» уряду. До Верховної Ради України надійшла заява про відставку від міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.



«Рада ПРОВАЛИЛА звільнення Ірини Верещук з посади Віцепрем'єр-міністра - Міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, "ЗА" - 214», - написав нардеп у телеграм.

Рада не підтримала заяви про звільнення Ірини Верещук. Фото: Железняк

Нардеп фракції «Голос» також зазначив, що звіту Верещук про виконану роботу не було і не передбачалося.



За день до голосування в мережі «Фейсбук» міністерка з питань реінтеграції ТОТ України подякувала за співпрацю своїм колегам, сказавши, що після майже трьох років в Уряді подала заяву про відставку.



«Дякую Президенту за довіру! Дякую Премʼєру та членам Уряду за співпрацю! Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі! Служу Українському народові!», — йдеться у дописі Верещук.



Згодом Рада звільнила віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину.



«За 241 Завтра призначать на цю ж посаду + дадуть Мін'юст», — додав Железняк.



Також народні обранці проголосували за звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції.



До того ж ВРУ підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. За це проголосували 243 нардепи.