Стартовала «большая перезагрузка» правительства: Рада провалила увольнение Верещук

Рада провалила увольнение министра Верещук. Фото: Facebook

Парламент не поддержал заявление об увольнении Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом написал нардеп фракции «Голос» Ярослав Железняк.



Сегодня, 4 сентября, стартовала «большая перезагрузка» правительства. В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке от министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.



«Рада ПРОВАЛИЛА увольнение Ирины Верещук с должности Вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, "ЗА" - 214», — написал нардеп в телеграмм.

Рада не поддержала заявление об увольнении Ирины Верещук. Фото: Железняк

Нардеп фракции «Голос» также отметил, что отчета Верещук о проделанной работе не было и не предполагалось.



За день до голосования в сети «Фейсбук» министерка по вопросам реинтеграции ВОТ Украины поблагодарила за сотрудничество своих коллег, сказав, что после почти трех лет в Правительстве подала заявление об отставке.



«Спасибо Президенту за доверие! Спасибо Премьеру и членам Правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и преданность делу!», — говорится в посте Верещук.



Позже Рада уволила вице-премьерку по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.



«"За" 241 Завтра назначат на эту же должность + дадут Минюст», — добавил Железняк.



Также народные избранники проголосовали за увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции.



Вдобавок ВРУ поддержала увольнение Александра Камышина с должности Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. За это проголосовали 243 нардепа.