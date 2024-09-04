Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Стартовала «большая перезагрузка» правительства: Рада провалила увольнение Верещук

04 сентября 2024, 14:35

Стартовала «большая перезагрузка» правительства: Рада провалила увольнение Верещук

Рада провалила увольнение министра Верещук. Фото: Facebook Рада провалила увольнение министра Верещук. Фото: Facebook

Парламент не поддержал заявление об увольнении Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом написал нардеп фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Сегодня, 4 сентября, стартовала «большая перезагрузка» правительства. В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке от министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

«Рада ПРОВАЛИЛА увольнение Ирины Верещук с должности Вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, "ЗА" - 214», — написал нардеп в телеграмм. 

Рада не поддержала заявление об увольнении Ирины Верещук. Фото: Железняк

Нардеп фракции «Голос» также отметил, что отчета Верещук о проделанной работе не было и не предполагалось.

За день до голосования в сети «Фейсбук» министерка по вопросам реинтеграции ВОТ Украины поблагодарила за сотрудничество своих коллег, сказав, что после почти трех лет в Правительстве подала заявление об отставке.

«Спасибо Президенту за доверие! Спасибо Премьеру и членам Правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и преданность делу!», — говорится в посте Верещук. 

Позже Рада уволила вице-премьерку по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.

«"За" 241 Завтра назначат на эту же должность + дадут Минюст», — добавил Железняк.

Также народные избранники проголосовали за увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции.

Вдобавок ВРУ поддержала увольнение Александра Камышина с должности Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. За это проголосовали 243 нардепа.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Ирина Верещук
Места
Киев
Прочее
Увольнение
Организации
Верховная Рада Украины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:25
В Константиновке прогремел взрыв, сообщают о сильном пожаре
14:18
В результате обстрела рынка в захваченном Донецке погибли трое людей, есть пострадавшие
10:40
Российские войска находятся уже в 8 километрах от Покровска — ISW
23:08
Главное за день: Удар по университету в Полтаве. Покровск в досягаемости артиллерии
18:21
В ряде оккупированных городов Донетчины «власти» хотят обязать жителей платить за воду: есть нюанс
17:44
В Мариуполе совершили покушение на «главу» оккупационного горсовета: он в реанимации
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:25
Главное за день: Армия РФ приближается к Покровску. Обстрелы Киева, Сум и Харькова
22:40
«ДНР» заявила о ранении жителя поселка под Донецком
20:00
На оккупированной территории Луганщины тушат крупный пожар — есть жертвы среди населения
16:58
В оккупированном Мариуполе партизаны устроили диверсию на железной дороге: движение поездов приостановлено
10:13
Вблизи Северодонецка возник масштабный лесной пожар: огонь перекинулся на окрестности города, сгорели десятки домов – ОВА
22:16
Главное за день: Очередной удар по Харькову. Войска РФ захватили Парасковиевку в Донецкой области
12:35
Войска РФ захватили Парасковиевку в Донецкой области — DeepState
23:03
Главное за день: Атака на Часов Яр. В Харькове увеличилось число погибших
11:09
Российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки: 2 человека погибли, 9 ранены
08:45
Карловка в Донецкой области перешла под контроль россиян
23:43
Главное за день: Бои на окраинах Селидово. Авиаудар по центру Харькова
23:20
СБУ сообщила о подозрении путинскому куратору оккупированных территорий Украины Сергею Кириенко
21:16
РФ создает на Запорожье новый батальон. В Мариуполе два года ждут ремонта домов: дайджест ►
все новости
16:50
Силы обороны разбили российскую колонну на Покровском направлении
16:47
Армия РФ ударила по центру Курахово: есть прямое попадание в трехэтажный дом, погибла женщина
16:26
Российские войска захватили Пречистовку в Донецкой области – DeepState
15:58
Ремонт Второго Донецкого водопровода завершен: система заполняется водой
15:55
В Покровске остаются 26 тысяч человек, включая 1076 детей
15:46
Удар по Львову: россияне убили целую семью, только отец остался в живых
15:25
В Константиновке прогремел взрыв, сообщают о сильном пожаре
14:45
В Энергоатоме опровергли информацию об аварии на Южноукраинской АЭС
14:35
Стартовала «большая перезагрузка» правительства: Рада провалила увольнение Верещук
14:18
В результате обстрела рынка в захваченном Донецке погибли трое людей, есть пострадавшие
13:59
На Донетчине за полгода количество обращений за неотложной медицинской помощью увеличилось на 30%
13:13
Армия РФ атаковала Мирноград, Курахово и Константиновку: возник пожар в жилом доме и на территории предприятий
12:52
На Купянском направлении военные взяли в плен российского штурмовика
12:40
Верховная Рада не собрала голоса для отстранения Безуглой
12:37
Как выбрать виртуальный хостинг сайтов в Украине? (реклама)
12:32
Из Покровска проходит эвакуация маломобильных людей — ОВА
12:16
Россияне за сутки атаковали энергетический и промышленный объекты в Покровске: вспыхнул пожар
11:59
Без света остаются более 170 населенных пунктов Донетчины
11:57
Из-за аварии на водопроводе сократили подачу воды в Краматорск, Дружковку, Славянск и Константиновку
11:29
В Полтаве уже 53 погибших и 298 пострадавших в результате российского удара
все новости
ВИДЕО
Горящая техника россиян на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Силы обороны разбили российскую колонну на Покровском направлении
04 сентября, 16:50
Эвакуация из Покровска, где остаются 26 тысяч жителей. Фото: Покровская ГВА В Покровске остаются 26 тысяч человек, включая 1076 детей
04 сентября, 15:55
Три человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела рынка в оккупированном Донецке. Фото: соцсети В результате обстрела рынка в захваченном Донецке погибли трое людей, есть пострадавшие
04 сентября, 14:18
Утром Львов подвергся российским обстрелам, есть погибшие и раненые. Фото: ГВА Обстрел Львова: Известно о погибших и пострадавших, пятеро — в тяжелом состоянии
04 сентября, 08:17
Масштабный пожар в пятиэтажке в Краматорске. Фото: Kramatorsk Post В Краматорске произошел масштабный пожар в пятиэтажке: горит вся крыша дома, спасены пять человек
03 сентября, 19:40
Удар по Константиновке. Фото: «Типичная Константиновка» Российская авиация сбросила авиабомбу на Константиновку: в городе много повреждений
03 сентября, 18:52

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор