Верховна Рада звільнила Верещук та Кулебу з посад міністрів. Як голосували нардепи

Результат голосування за звільнення Ірини Верещук. Фото: народний депутат Ярослав Железняк

5 вересня Верховна Рада повторно розглянула та підтримала звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем'єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 255 нардепів, проти – п'ять, утрималися – 39.

На день раніше парламент провалив голосування за відставку Верещук.

Сама Верещук підтвердила, що вона переходить на посаду заступниці глави Офісу президента.

Також ВРУ звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.

За це рішення проголосували 240 народних депутатів, проти – один, утрималися – 45.

Нагадаємо, що в Кабінеті міністрів України стартувало «велике перезавантаження».