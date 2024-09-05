Верховна Рада звільнила Верещук та Кулебу з посад міністрів. Як голосували нардепи

5 вересня Верховна Рада повторно розглянула та підтримала звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем'єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За це рішення проголосували 255 нардепів, проти – п'ять, утрималися – 39.
На день раніше парламент провалив голосування за відставку Верещук.
Сама Верещук підтвердила, що вона переходить на посаду заступниці глави Офісу президента.
Також ВРУ звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.
За це рішення проголосували 240 народних депутатів, проти – один, утрималися – 45.
Нагадаємо, що в Кабінеті міністрів України стартувало «велике перезавантаження».
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