Посадку на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ скасовано — МВА

Посадку цивільного населення на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ Донецької області скасовано. Причина — бойові дії. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.



«У звʼязку з ускладненням безпекової ситуацій посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ ( Донецької області ) скасовано», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що з четверга, 5 вересня, початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, які евакуювали громадянське населення Донецької області, визначено станцію Павлоград (Дніпропетровська область).



Раніше ми писали, що на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей із деяких населених пунктів Донецької області.