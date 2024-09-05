Посадку на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ скасовано — МВА

Посадку цивільного населення на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ Донецької області скасовано. Причина — бойові дії. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.
«У звʼязку з ускладненням безпекової ситуацій посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ ( Донецької області ) скасовано», — йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що з четверга, 5 вересня, початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, які евакуювали громадянське населення Донецької області, визначено станцію Павлоград (Дніпропетровська область).
Раніше ми писали, що на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей із деяких населених пунктів Донецької області.
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