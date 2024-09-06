ППО України збила 27 із 44 «Шахедів» вночі

ППО України збило 27 із 47 «Шахедів» уночі. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 6 вересня 2024 року Росія атакувала територію України однією керованою авіаційною ракетою Х-59 і однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, а також 44 ударними БпЛА «Shahed». Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.



«В результаті протиповітряного бою станом на 8.00 збито 27 ударних БпЛА. 8 безпілотників – локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває!», — пояснили у пресцентрі ПС ЗСУ.



За цю добу протиповітряна оборона працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.



Нагадаємо, днем раніше ППО України збила 60 із 78 ударних БпЛА РФ.