Армія РФ завдала ракетного удару по Павлограду: є загиблий та багато поранених, серед них діти

Російська армія атакувала місто Павлоград Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Попередньо, вже відомо про п'ятьох постраждалих людей. У місті є руйнування.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ раніше повідомляли про кілька ракет, які летіли у напрямку Павлограда, зокрема з Донеччини.

Оновлено 11:40: Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про одного загиблого внаслідок атаки на місто.

Кількість поранених зросла до 18 людей, серед них 9-річна дівчинка. У місті виникло декілька пожеж. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Бійці ДСНС загасили вогонь та врятували п'ятьох людей.

Оновлено 12:10: Лисак повідомив, що кількість поранених у Павлограді зросла до 30 людей, серед них 11-річна дівчинка та хлопчики 4 та 11 років.



Серед людей, які у лікарні – двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати.

Нагадаємо, що 4 вересня росіяни обстріляли дорогу на виїзді з Торецька Донецької області, внаслідок чого поранені люди, які намагалися залишити місто.