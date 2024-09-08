На окупованій Луганській області загарбники шукають винних у пожежах

Протягом тижня на тимчасово окупованих територіях Луганської області відбувалися масштабні пожежі, зокрема спалах був у місті Антрацит. Росіяни не могли загасити їх через дефіцит пожежників у регіоні. Про це повідомили у пресслужбі Спротив.



«Пожежа охопила околиці міста Антрацит та знищила десятки житлових будинків. Через нестачу рятувальників допомога населенню вчасно не надавалася», — йдеться у повідомленні.



При цьому російські окупанти почали розслідувати «можливі диверсії» і під цим приводом почали перевіряти місцеве населення.



«Ворог не вперше використовує трагедії, щоб репресувати українців. Закликаємо бути пильними та користуватися практичними порадами Центру національного опору, щоб уберегти своє життя», — резюмували в ЦНС.



Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій Луганській області деякі території залишаються замінованими. Зокрема, йдеться про прилеглі до Сєвєродонецька ліси.