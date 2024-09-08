На фронті найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках — Генштаб

Кількість бойових зіткнень зросла до 95. Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Ситуація на передовій:



На Куп'янському напрямку російські війська одинадцять разів безуспішно намагалися штурмувати наші позиції поблизу Сіньківки, Степової Новосілки, Глушківки, Лозової та Стельмахівки.



На Лиманському напрямі росіяни атакували в районах Невського, Новосадового, Торського, Діброви та Чернещини.



Противник не залишає спроб прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, однак отримує гідну відсіч від українських захисників.



На Краматорському напрямку з початку доби російські війська п'ять разів намагалися вибити наші підрозділи із позицій.



На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації 12 разів атакував позиції наших військ.



Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямі. У районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селидове та Михайлівки тривають запеклі бої.



На Курахівському напрямі від початку доби загарбник 19 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Красногорівки, Долинівки, Українки, Георгіївки та Костянтинівки.



На Времівському напрямку було відбито дві штурмові дії противника у бік Водяного, триває ще один бій.



У районі Малої Токмачки та Роботино на Оріхівському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог застосовував авіацію Лобковим.



Раніше ми писали, що російська армія 8 вересня вдарила по території України за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 16 російських цілей.