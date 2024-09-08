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РФ ударила по Украине ракетами и дронами: известно, как отработала ПВО

08 сентября 2024, 09:47

РФ ударила по Украине ракетами и дронами: известно, как отработала ПВО

ПВО сбила одну ракету и 15 БПЛА. Фото: Воздушные силы ПВО сбила одну ракету и 15 БПЛА. Фото: Воздушные силы

Российская армия в воскресенье, 8 сентября, ударила по территории Украины с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 16 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил. 

«В ночь на 8 сентября 2024 года оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области и 23 ударными БПЛА типа «Shahed» (районы пусков: Курск — РФ, Чауда - Крым)», — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбито одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 15 ударных БпЛА типа «Shahed».

Кроме того, два российских беспилотника локально потеряны (предположительно упали под воздействием средств РЭБ). Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее мы писали, что 7 сентября войска России нанесли удар по городу Николаевка в Краматорском районе Донецкой области.

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