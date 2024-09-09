Канцлер Німеччини готує власний мирний план щодо України

Канцлер ФРН Олаф Шольц готує власний план врегулювання конфлікту в Україні, який має стати новою версією Мінських угод, досягнутих у 2015 році. Про це пише італійське видання La Repubblica.

Зазначається, що план не виключає передачі Москві часткі українських територій, поділилися подробицями автори публікації.

За інформацією видання, Шольц після низки невдач на регіональних та європейських виборах хоче «розіграти українську карту» для зміцнення власних позицій.

30 серпня голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель зробив заяву, що ніхто не хоче бути в стані війни з Москвою, але закликав дозволити українській стороні бити західною зброєю російською територією.

Москва вважає, що постачання продукції військового призначення Україні заважає врегулюванню, безпосередньо залучає країни Північноатлантичного альянсу до конфлікту і є «грою з вогнем», пише La Repubblica.