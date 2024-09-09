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Ми робимо все можливе, щоб не втратити Покровськ — Сирський

09 вересня 2024, 12:59

Ми робимо все можливе, щоб не втратити Покровськ — Сирський

Сирський розповів про Покровський напрямок. Фото: ТГ-канал Олександра Сирського Сирський розповів про Покровський напрямок. Фото: ТГ-канал Олександра Сирського

За останні шість днів російські військові не просунулися ні на метр на Покровському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у новому інтерв'ю CNN.

«Ми робимо все можливе, щоб не втратити Покровськ. Ми зміцнюємо оборону. За останні шість днів противник не просунувся ні на метр на Покровському напрямку. Отже, наша стратегія працює», — заявив він.

Сирський зазначив, що росіяни зосередили в секторі Покровська найбільш підготовлені свої частини. Однак, за його словами, Сили оборони позбавили їх можливості маневрувати своїми підрозділами та перекидати посилені частини з інших напрямків.

«Хоча вони й не перекинули багато військ з району Покровська, за винятком однієї бригади морської піхоти, тепер вони не можуть маневрувати своїми резервами так, як раніше. І це ослаблення реально відчувається на інших напрямках», — уточнив генерал.

Сирський наголосив, що кількість артилерійських ударів та інтенсивність наступальних дій знизилися. Найбільш проблемним залишається Покровський напрямок. На інших напрямках ситуація стала стабільнішою.

При цьому головнокомандувач додав, що армія РФ дійсно має перевагу в авіації, в ракетах, в артилерії, у кількості боєприпасів, що використовуються, звичайно ж — в особовому складі, танках і бойових машинах піхоти. 

«Ми маємо використовувати, перш за все, найефективніший підхід, застосовувати свої сили та засоби з максимальним використанням особливостей місцевості, інженерних споруд. А також використати технічну перевагу», — резюмував він.

 Раніше ми писали, що російські військові 8 вересня двічі обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок удару спалахнула пожежа, пошкоджено житлові будинки.

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