Україна використовує таємничі американські дрони «Привид Фенікса» — ЗМІ

За інформацією видання Forbes, на озброєнні України перебувають таємничі американські безпілотники. Ілюстративне фото

Штурмові безпілотники Phoenix Ghost (Привид Фенікса), які постачаються в Україну зі США, залишаються загадкою протягом тривалого часу. БпЛА ніколи не згадувався, поки в березні 2022 року адміністрація Байдена не оголосила про передачу Києву 121 дрона Phoenix Ghosts, а пізніше пообіцяла Україні ще 580 «пташок». Про це повідомляє американське видання Forbes.

У оголошенні про пакет допомоги у липні 2023 року згадувалося про «безпілотні літальні системи Phoenix Ghost і Switchblade». Однак жодних офіційних подробиць про Phoenix Ghost ніколи не повідомляли.

Нічого з цього не було підтверджено офіційними особами США, і жодних підтверджених зображень чи відео з фантомним дроном ніколи не з'являлося. Офіційних згадок про це не було з 2022 року.

Phoenix Ghost — це безпілотна техніка, що постачається та використовується українськими силами на регулярній основі та має вражаючі нові можливості. І щось подібне до Phoenix Ghost було використано для атаки на російську територію, стверджує ЗМІ.

«Зображення дрона у вільному доступі немає, проте деякі деталі розповів віце-президент компанії Aevex Aerospace Скіп Арні», — пише Forbes.

Наголошується, що під назвою Phoenix Ghost працює кілька різних безпілотників, а не окремий дрон. У квітні 2024 року на Army Aviation Mission Summit компанія Aevex представила боєприпас під назвою «Атлас». У нього є старший брат «Домінатор», який ще не виставлявся.

«Атлас» виглядає кращою версією російського «Ланцета», а «Домінатор» нагадує менший «Шахед» для ураження далеких цілей.

«Атлас» і «Домінатор» мають «візуальну навігацію, щоб автономно ідентифікувати та стежити за орієнтирами або об'єктами в навколишньому середовищі, забезпечуючи точне позиціонування та пошук шляху без опори на GPS».

Дрони також мають термінал для виявлення, ідентифікації та наведення на цілі.

Дизайн безпілотника Atlas прихований. Однак, з огляду на те, що зараз в Україні кілька ударних безпілотників місцевого виробництва, а також імпортованих польських Warmates та американських Switchblades, ідентифікувати їх було б складно.

«Було б цікаво дізнатися, яку частину нещодавнього зростання втрат російської артилерії викликали ці боєприпаси. І ми не знаємо, скільки цілей більшої дальності уражає «Домінатор», який має вдвічі більший радіус дії, ніж така бажана ракета ATACMS», — пише видання.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня дрони масовано атакували Підмосков'я та ще кілька областей Росії.