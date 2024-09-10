Окупанти атакують прифронтове Невське, в селі залишається 17 цивільних — Лисогор

Окупаційна армія РФ щодня атакує прифронтове село Невське Луганської області з різних видів озброєння. Нині там залишаються 17 людей. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Вчора (9 вересня) бойові дії поблизу Невського майже не припинялися. По селу росіяни вдарили з артилерії та безпілотників. Залишатися там вкрай небезпечно. Зараз у цьому прифронтовому населеному пункті ще мешкає 17 осіб», — зазначив він.



За словами Лисогора, місцева влада постійно наполягає на евакуації.



Крім того, російські окупанти атакували поблизу Стельмахівки, Макіївка зазнала артилерійських обстрілів та 56 скидів з БпЛА.



Раніше ми писали, що Лисогор повідомив, що в деокупованих селах все ще проживає 18 людей.