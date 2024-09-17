ЗСУ відновили позиції біля Торського в Донецькій області – DeepState

Сили оборони України відновили становище біля села Торське Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.
Водночас російська армія просунулась біля міста Новогродівка та села Новосадове на Донеччині, сіл Невське в Луганській області та Колесниківка на Харківщині.
Також окупанти просунулися у селищі Гродівка та селі Желанне Перше у Донецькій області.
Нагадаємо, що раніше російські війська просунулися біля Вугледара та в Українська на Донеччині.
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