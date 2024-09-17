ЗСУ відновили позиції біля Торського в Донецькій області – DeepState

Просування ЗСУ біля Торського Донецької області. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відновили становище біля села Торське Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Водночас російська армія просунулась біля міста Новогродівка та села Новосадове на Донеччині, сіл Невське в Луганській області та Колесниківка на Харківщині.

Також окупанти просунулися у селищі Гродівка та селі Желанне Перше у Донецькій області.

Нагадаємо, що раніше російські війська просунулися біля Вугледара та в Українська на Донеччині.