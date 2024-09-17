Без згоди США Британія не дозволить Україні бити її ракетами по РФ — Times

Велика Британія не дозволить Україні завдавати ударів по РФ далекобійною зброєю. Щоб змінити це рішення, потрібна згода США. Про це повідомляє британське видання The Times.

Видання нагадує, що нещодавно президент України Володимир Зеленський звернувся до США та Британії із закликом подолати свій «страх» та виявити «рішучість» у цьому питанні.

Більше того, днями стало відомо, що п'ять британських ексміністрів оборони та колишніх глав урядів Великої Британії закликали чинного прем'єра Кіра Стармера дозволити Україні завдавати ударів углиб РФ ракетами Storm Shadow. Вони обґрунтували це тим, що будь-яка затримка лише підбадьорить Володимира Путіна.

Проте, як пише The Times, Британія не діятиме сама, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети влучали в ціль (йде крилатих ракет великої дальності Storm Shadow).

При цьому британська влада вважає, що, швидше за все, Америка таки дасть «зелене світло» на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Водночас, в адміністрації президента США Джо Байдена досі існують розбіжності.

Нагадаємо, 11 вересня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час робочого візиту до Києва оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму щонайменше 600 мільйонів фунтів стерлінгів.