Мар'яна Безугла позбулася посади

Більшістю голосів депутати Верховної Ради звільнили Мар'яну Безуглую з посади. Фото: Ярослав Желєзняк/Telegram

Верховна Рада відкликала народного депутата Мар'яну Безуглую з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Це рішення підтримали 252 парламентарі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

«Парламент звільнив Мар'яну Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони і навіть члена комітету», — написав Железняк.

За його словами, натомість Безуглу перевели на посаду члена Комітету з питань зовнішньої політики.

Зазначимо, раніше Безугла заявила про вихід із фракції «Слуга народу» (з партії «Слуга народу» її виключили у лютому цього року). Втім, оскільки її було обрано по мажоритарному округу, вона не втратила свій депутатський мандат.