Армія РФ за добу тричі атакувала Покровський район: є пошкодження

Минулої доби, 19 вересня, ціллю російських окупантів стали промислові та приватні об'єкти Покровська та Покровського району Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«Вчора, 19 вересня, близько 17:00 стався обстріл у районі промислової зони поблизу шляхопроводу станції «Нова», внаслідок якого пошкоджено будинки одного з приватних підприємств», — йдеться в повідомленні.
Крім того, росіяни о 21:35 завдали чергового удару по приватному підприємству в районі вул. Залізнична. Також близько 22:00 потрапило під обстріл село Перше Травня, внаслідок якого зазнав пошкодження місцевий магазин.
Інформація про постраждалих не надходила.
Раніше ми писали, що українські сили нещодавно відвоювали територію на Покровському напрямку.
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