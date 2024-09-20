Сили ППО вночі збили одну ракету і 61 дрон — Повітряні сили

ППО збила 62 російські цілі. Фото: Повітряні сили

У ніч на 20 вересня російські окупанти атакували Донецьку область трьома ракетами невстановленого типу, Дніпропетровську — керованою авіаційною ракетою Х-59 з окупованої Запорізької області, а також 70 ударними БПЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, — РФ). Сили протиповітряної оборони збили 62 російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«В результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА і одна керована авіаційна ракета Х-59», — йдеться в повідомленні.



Внаслідок активної протидії Сил оборони дев'ять російських безпілотників локально втрачено в кількох регіонах України.



Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.



Раніше ми писали, що за 19 вересня російські військові вбили трьох мешканців Донецької області.