Війська РФ знову обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами

Війська РФ знову обстріляли Краматорськ Донецької області касетними боєприпасами. Про це повідомляє кореспондент Новин Донбасу «Новин Донбасу».



Чергова атака сталася близько 17:20.



До цього, близько 16:00, у місті Краматорськ знову пролунав вибух, повідомив кореспондент «Новин Донбасу».



Раніше повідомлялося, що станом на 15:00 23 вересня Краматорськ двічі зазнавав обстрілів з боку російських окупаційних військ.

За інформацією начальника Донецької обласної адміністрації Вадима Філашкіна, станом на 15:00 23 вересня щонайменше одна людина загинула і троє поранено внаслідок обстрілу Краматорська у понеділок, 23 вересня.