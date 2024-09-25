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Дональд Трамп сказав, що США потрібно вийти з війни в Україні

25 вересня 2024, 08:19

Дональд Трамп сказав, що США потрібно вийти з війни в Україні

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Америці слід вийти з війни в Україні. Проте, за його словами, нинішня адміністрація Білого дому не має наміру цього робити. Про це повідомляє агентство Reuters.

У своїй промові він мав на увазі чинного президента США Джо Байдена та віце-президента Камалу Гарріс.

«Байден і Камала втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас витягнути. Вони не можуть нас витягнути», — сказав Трамп під час свого виступу у Джорджії.

Reuters зазначає, що США не мають військ в Україні, проте країна надала військову та гуманітарну допомогу на мільярди доларів.

У свою чергу Трамп заявив, що досягне переговорів. Але якщо він не стане президентом, США застрянуть у російсько-українській війні.

«Я думаю, що ми застрягнемо в цій війні, якщо я не стану президентом. Я це зроблю. Я досягну переговорів. Ми повинні піти», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу АВС заявив, що війна йде до завершення.

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