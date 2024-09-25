В ОВА відповіли, скільки цивільних залишається у Покровську, Кураховому та Торецьку

Росіяни атакують Покровськ. Фото: прокуратура

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, яка ситуація у Курахово, Торецьку та Покровську. Попри щоденні обстріли з боку росіян, багато містян залишаються в прифронтових містахПро це він заявив в ефірі національного телемарафону.



Зокрема, у Кураховому зараз залишається 2500 осіб, а у громаді близько 6 тисяч осіб.



«Вивезли декілька тижнів тому всіх дітей. Обстановка складна, ворог щодня обстрілює місто керованими авіаційними бомбами КАБ-250 і КАБ-500. Велика кількість зруйнованого та пошкодженого житла. Ворог б’є по всім об’єктам критичної інфраструктури, намагається зруйнувати все», — пояснив він.



За словами Філашкіна, у Торецьку залишається 1500 осіб, виїжджають повільно, 1-2 особи за кілька днів.



«Зараз потрапити в місто майже неможливо. Ні органам влади, ні підрозділам поліції. Коли вдається, то наші хлопці намагаються підтримати тих людей, які залишаються в місті, і питною водою, харчами й медичними наборами. Ситуація там теж дуже складна», — зазначив начальник ДОВА.



Щодо Покровська, то там залишається 15 тисяч осіб, серед них — 135 дітей. Понад 30 тисяч людей за місяць виїхали.



«Ворог у Покровську зруйнував майже всі мости, там було їх три. Наразі повністю обстрілює всі евакуаційні дороги. Половина міста залишається без електрики та газопостачання, також проблеми з водою», — резюмував Філашкін.



Раніше ми писали, що окупанти обстрілюють Донецьку область із усіх наявних видів озброєння . Не лише лінію фронту, а й тилові міста — балістичними та керованими ракетами, авіабомбами. Особливо складна ситуація у Вугледарі.