Ситуация сложная: ДРГ РФ пытаются прорваться в Угледар

Оккупанты обстреливают Донецкую область из всех имеющихся видов вооружения. Не только линию фронта, но и тыловые города — баллистическими и управляемыми ракетами, авиабомбами. Особенно сложная ситуация в Угледаре. Об этом рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.
«Враг пытается прорвать нашу линию обороны, наши защитники делают все возможное и невозможное. На подступах к Угледару наши защитники сожгли огромное количество вражеской техники. На окраинах оккупантов нет, но отдельные российские ДРГ пытаются прорываться в город, но воины ВСУ уничтожают эти группы. Город не захвачен», — отметил он.
По словам Филашкина, в городе остаются около 100 человек, которые отказываются выезжать. Завозить им гуманитарную помощь невозможно, ведь россияне простреливают все пути с помощью различных типов оружия.
Ранее мы писали, что армия РФ добились дальнейших успехов в районе города Угледар Донецкой области.
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