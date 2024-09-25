Ситуация сложная: ДРГ РФ пытаются прорваться в Угледар

Отдельные российские ДРГ пытаются прорываться в город. Фото: полиция

Оккупанты обстреливают Донецкую область из всех имеющихся видов вооружения. Не только линию фронта, но и тыловые города — баллистическими и управляемыми ракетами, авиабомбами. Особенно сложная ситуация в Угледаре. Об этом рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире национального телемарафона.



«Враг пытается прорвать нашу линию обороны, наши защитники делают все возможное и невозможное. На подступах к Угледару наши защитники сожгли огромное количество вражеской техники. На окраинах оккупантов нет, но отдельные российские ДРГ пытаются прорываться в город, но воины ВСУ уничтожают эти группы. Город не захвачен», — отметил он.



По словам Филашкина, в городе остаются около 100 человек, которые отказываются выезжать. Завозить им гуманитарную помощь невозможно, ведь россияне простреливают все пути с помощью различных типов оружия.



Ранее мы писали, что армия РФ добились дальнейших успехов в районе города Угледар Донецкой области.