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Експерти ООН розповіли про тортури та насильство проти українців у російському полоні

26 вересня 2024, 15:20

Експерти ООН розповіли про тортури та насильство проти українців у російському полоні

Катування та сексуалізоване насильство систематично застосовуються проти українців у російському полоні. Про це із посиланням на доповідь експертів ООН пише німецьке видання BILD.

Зазначається, що 23 вересня дослідницька комісія ООН опублікувала доповідь, згідно з якою систематичних тортур українських військових у російському полоні стає дедалі більше.

Голова комісії з України Ерік Мьосе повідомив на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві, що практично у всіх місцях утримання полонених «постійно застосовується сексуалізоване насильство як тортури».

Комісія дійшла висновку, що «тортури використовуються російською владою як звичайна та прийнятна практика».

Деякі полонені, звільнені під час обмінів із Росією, публічно говорять про пережите.

Український кікбоксер Олексій Ануля потрапив у полон у 2022 році та провів там 10 місяців. За цей час він був свідком зґвалтування та жертвою тортур. В одному таборі для військовополонених охорона побачила його жуючим хліб дорогою до їдальні:

«Мене відвели до стоматолога і наказали вирвати два корінні зуби. Лікар не хотів, але його змусили. Я не звинувачую стоматолога, але це було жахливо. Біль був нестерпним, всюди була кров. Стоматолог вийняв два зуби, показав їх охоронцям і запитав, чи цього достатньо», — розповідає Ануля.

Олексій Ануля після повернення із російського полону. Фото: BILD

За даними ООН, українським полоненим відмовляють у медичній допомозі, а в одній із в'язниць лікарі брали участь у тортурах, повідомив Ерік Мьосе.

У кожному новому місці ув'язнення новоприбулих побивають. У таборі в Курську Ануля зазнав багатогодинного побиття:

«Все моє тіло було фіолетовим. Вони зламали мені ніс та хребець. Вони били нас по всіх частинах тіла. Їм було все одно, чи щось зламається. Вони також били цивільних, старих, хворих та жінок у в'язниці».

Полонених також катують голодом. Олексій Ануля до ув'язнення важив 98 кг, за 10 місяців він втратив 36 кг у вазі та 6 см у зрості. У спробі вгамувати сильний голод він їв черв'яків, папір, зубну пасту і мило, а одного разу спіймав і з'їв у камері невеликого пацюка.

Після повернення Ануля був обстежений лікарями та отримав медичний висновок:

«Струс мозку, гематома мозку, перелом носа, перелом щелепи, пальців, двох ключиць, правої лопатки, переломи хребців, перелом куприка. У мене забиті місця всіх органів, зламані ребра і незалікована контузія», — сказав колишній військовополонений.

Нагадаємо, серед українців, яких вдалося повернути із російського полону 14 вересня 38 військовослужбовців Національної гвардії, 28 – Збройних сил України. Ще 69 із усіх звільнених брали участь у захисті Маріуполя.

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