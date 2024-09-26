Російська авіація скинула авіабомби на Харків: під ударом опинилися приватні будинки, є поранені

Окупанти керованою авіабомбою вдарили по приватному житловому будинку у Київському районі Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, ще два удари, попередньо, припали по лісовому масиву.
«Один із КАБ влучив у землю. Пошкоджені два приватні будинки. Горить дах будинку», – розповів Синєгубов.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, в результаті ударів три людини отримали осколкові поранення.
Нагадаємо, що у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці 24 вересня.
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